Мороз до -11 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 5 лютого, на всій території України буде спостерігатися мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від -7 до +5 градусів, однак вночі у деяких північних регіонах вона опуститься до -11.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, сьогодні у західних областях температура повітря вдень очікується від -4 до +3, а вночі вона буде становити від -9 до +1.
У центральних та південних областях температура повітря вдень спостерігатиметься від +7 до +1, а вночі від -11 до -2.
У східних та південних регіонах температура вдень коливатиметься від -3 до +5. Вночі вона буде в межах -3 +3.
У Києві та області сьогодні буде суха погода. Температура повітря вдень становитиме від -8 до -3 градусів, а вночі від -11 до -6.
Нагадаємо, у Київській області та у столиці сьогодні очікується ожеледиця та шквальний вітер до 20 м/с. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.
Крім того, у Карпатах 5 лютого можливе сходження лавин. У зв'язку з цим збережеться значна небезпека сніголавинна.