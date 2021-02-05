Мороз до -11 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Сьогодні, 5 лютого, на всій території України буде спостерігатися мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від -7 до +5 градусів, однак вночі у деяких північних регіонах вона опуститься до -11.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні у західних областях температура повітря вдень очікується від -4 до +3, а вночі вона буде становити від -9 до +1.

У центральних та південних областях температура повітря вдень спостерігатиметься від +7 до +1, а вночі від -11 до -2.

У східних та південних регіонах температура вдень коливатиметься від -3 до +5. Вночі вона буде в межах -3 +3.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде суха погода. Температура повітря вдень становитиме від -8 до -3 градусів, а вночі від -11 до -6.

Нагадаємо, у Київській області та у столиці сьогодні очікується ожеледиця та шквальний вітер до 20 м/с. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Крім того, у Карпатах 5 лютого можливе сходження лавин. У зв'язку з цим збережеться значна небезпека сніголавинна.