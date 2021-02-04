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Ожеледиця та шквальний вітер. У Києві різко погіршиться погода

Київ, Четвер 04 лютого 2021 14:19
Ожеледиця та шквальний вітер. У Києві різко погіршиться погода
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Київській області та у столиці очікується погіршення погодних умов. Синоптики повідомили про ожеледицю та шквальний вітер до 20 м/с.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За інформацією УкрГідрометцентру, по Києву та Київській області до кінця доби 4 лютого та протягом 5 лютого ожеледь, на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні відомства.

Також рятувальники додають, що у регіоні у цей період також спостерігатимуться сильні пориви вітру від 15 до 20 м/с. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Нагадаємо, у Карпатах 4-5 лютого можливе сходження лавин. У зв'язку з цим збережеться значна небезпека сніголавинна. Туристам не рекомендують ходити у гори.

Також РБК-Україна писало, що завтра, 5 лютого, в Україну прийде чергове похолодання. Плюсова температура збережеться лише в Закарпатській області. На решті території країни буде мінус, при цьому в Сумській області очікується до -10 градусів. При цьому опадів не прогнозують.

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