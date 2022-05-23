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В Україні судитимуть ще 48 російських солдатів, - Венедиктова

Фото: генеральний прокурор України Ірина Венедиктова (facebook.com/VenediktovaIryna)
Автор: Іван Носальський

48 російських солдатів найближчим часом судитимуть за підозрою у військових злочинах. При цьому розслідується близько 13 тисяч подібних справ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова під час виступу на Давоському форумі.

"Ми вже порушили близько 13 тисяч справ, пов'язаних лише з військовими злочинами. За цією категорією оголошено про підозру 49 особам", - заявила Венедиктова.

При цьому вона додала, що українські правоохоронці мають список приблизно з 600 підозрюваних у причетності до військових злочинів. Дві кримінальні справи стосовно трьох осіб вже перебувають на розгляді судів.

Нагадаємо, раніше російський військовий Вадим Шишімарін під час досудового розслідування зізнався, що він убив мирного жителя на Сумщині.

У понеділок, 23 березня, Київський суд визнав його винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством та засудив до довічного терміну ув'язнення.

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Генеральна прокуратура УкраїниІрина ВенедіктоваВійна Росії проти України