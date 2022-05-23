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В Украине будут судить еще 48 российских солдат, - Венедиктова

Фото: генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова (facebook.com/VenediktovaIryna)
Автор: Иван Носальский

48 российских солдат в ближайшее время будут судить по подозрению в военных преступлениях. При этом расследуется около 13 000 подобных дел.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время выступления на Давосском форуме.

"Мы уже возбудили около 13 тысяч дел, связанных только с военными преступлениями. По этой категории объявлено о подозрении 49 лицам", - заявила Венедиктова.

При этом она добавила, что у украинских правоохранителей есть список из примерно 600 подозреваемых в причастности к военным преступлениям. Два уголовных дела в отношении трех человек уже находятся на рассмотрении судов.

Напомним, ранее российский военный Вадим Шишимарин в ходе досудебного расследования признался, что он убил мирного жителя в Сумской области.

В понедельник , 23 марта, Киевский суд признал его виновным в нарушении законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством и приговорил к пожизненному сроку заключения.

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