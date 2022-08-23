В Україні позбавлятимуть опіки над дітьми за відмову від обов'язкової евакуації

В Україні позбавлятимуть батьківського піклування над дітьми за відмову від обов'язкової евакуації. Відповідну постанову прийняв Кабінет Міністрів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Кабміном передбачено, що у разі, якщо особи, які замінюють батьків, відмовилися від обов'язкової евакуації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, опіка чи піклування над такими дітьми припиняється.

Нове розпорядження стосується, в тому числі і дітей, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, а також які влаштовані в сім'ї патронатних вихователів.

Також, згідно з новою постановою, договори про прийняття таких дітей до прийомних сімей, Про організацію діяльності дитячих будинків сімейного типу, про патронат над дитиною підлягають розірванню в односторонньому порядку.