RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні позбавлятимуть опіки над дітьми за відмову від обов'язкової евакуації

Фото: в Україні позбавлятимуть опіки за відмову від обов'язкової евакуації (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні позбавлятимуть батьківського піклування над дітьми за відмову від обов'язкової евакуації. Відповідну постанову прийняв Кабінет Міністрів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Кабміном передбачено, що у разі, якщо особи, які замінюють батьків, відмовилися від обов'язкової евакуації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, опіка чи піклування над такими дітьми припиняється.

Нове розпорядження стосується, в тому числі і дітей, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, а також які влаштовані в сім'ї патронатних вихователів.

Також, згідно з новою постановою, договори про прийняття таких дітей до прийомних сімей, Про організацію діяльності дитячих будинків сімейного типу, про патронат над дитиною підлягають розірванню в односторонньому порядку.

Нагадаємо, РБК-Україна публікувало алгоритм дій при евакуації з Донецької області. Президент Володимир Зеленський також особисто закликав місцевих жителів евакуюватися в безпечні регіони.

Раніше повідомлялося, що станом на 15 серпня з початку обов'язкової евакуації з Донецької області вивезли понад 5 тисяч осіб. Всього з підконтрольної Україні території регіону вивезли три чверті населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуаціяКабінет Міністрів УкраїниБіженці