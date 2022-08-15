Скільки людей вивезли з Донецької області з початку обов'язкової евакуації: відповідь ОВА

Станом на понеділок, 15 серпня, з початку обов'язкової евакуації з Донецької області вивезли понад 5 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка .

"З моменту обов'язкової евакуації евакуйовано 5575 осіб, станом на сьогоднішній день (15 серпня - ред.). Темпи її ми будемо збільшувати", - заявив Кириленко.

Також, за його словами, всього з підконтрольної Україні території області вивезли три чверті населення. Обов'язкова евакуація триває.

Варто зауважити, що обов'язкова евакуація в Донецькій області почалася 2 серпня.