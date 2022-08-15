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Скільки людей вивезли з Донецької області з початку обов'язкової евакуації: відповідь ОВА

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Донецька область, Понеділок 15 серпня 2022 19:15
Скільки людей вивезли з Донецької області з початку обов'язкової евакуації: відповідь ОВА Фото: Павло Кириленко, голова Донецької ОВА (facebook.com/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Іван Носальський

Станом на понеділок, 15 серпня, з початку обов'язкової евакуації з Донецької області вивезли понад 5 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"З моменту обов'язкової евакуації евакуйовано 5575 осіб, станом на сьогоднішній день (15 серпня - ред.). Темпи її ми будемо збільшувати", - заявив Кириленко.

Також, за його словами, всього з підконтрольної Україні території області вивезли три чверті населення. Обов'язкова евакуація триває.

Варто зауважити, що обов'язкова евакуація в Донецькій області почалася 2 серпня.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук заявила, що обов'язкова евакуація може бути введена не тільки в Донецькій області.

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евакуація Донецька область Війна Росії проти України
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