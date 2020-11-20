В Україні будуть фіксувати екопорушення в автоматизованому режимі. Державна екологічна інспекція розробила технічне завдання для електронної системи "Екологічний інспектор".
Про це заявив глава інспекції Андрій Мальований, повідомляє прес-служба відомства.
За допомогою неї інспектори зможуть автоматично здійснювати частину документальної роботи, а саме складати акти за результатами перевірок та надавати приписи порушникам.
Крім того, ця система дозволить Держекоінспекції в електронному вигляді здійснювати:
Електронна система також буде інтегрована з низкою реєстрів для швидкого обміну даними. Йдеться про Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля та Реєстр підприємств-забруднювачів.
Очікується, що впровадження електронної системи дозволить зняти навантаження з працівників відомства та загалом покращити його роботу.
Нагадаємо, в Україні перевірять підприємства, які здійснюють транспортування і утилізацію медичних відходів.
Як писало РБК-Україна, Держекоінспекція буде відслідковувати незаконні вирубки лісу та розробки кар’єрів за допомогою аерокосмічної зйомки.