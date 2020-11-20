Фото: Андрій Мальований (facebook)

В Україні будуть фіксувати екопорушення в автоматизованому режимі. Державна екологічна інспекція розробила технічне завдання для електронної системи "Екологічний інспектор".

Про це заявив глава інспекції Андрій Мальований, повідомляє прес-служба відомства.

За допомогою неї інспектори зможуть автоматично здійснювати частину документальної роботи, а саме складати акти за результатами перевірок та надавати приписи порушникам.

Крім того, ця система дозволить Держекоінспекції в електронному вигляді здійснювати:

реєстрацію звернень громадян про проведення перевірки;

підготовку, погодження та реєстрацію наказів про позапланові та планові перевірки, а також документів з матеріалами для порушення кримінальної справи;

формування уніфікованого акта за результатами перевірки;

ведення довідника підприємств, діяльність яких контролюється інспекцією;

автоматизоване формування плану перевірок з довідника підприємств;

формування аналітичних та статистичних звітів для публікації у відкритому доступі.

Електронна система також буде інтегрована з низкою реєстрів для швидкого обміну даними. Йдеться про Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля та Реєстр підприємств-забруднювачів.

Очікується, що впровадження електронної системи дозволить зняти навантаження з працівників відомства та загалом покращити його роботу.

Нагадаємо, в Україні перевірять підприємства, які здійснюють транспортування і утилізацію медичних відходів.

Як писало РБК-Україна, Держекоінспекція буде відслідковувати незаконні вирубки лісу та розробки кар’єрів за допомогою аерокосмічної зйомки.