В Украине будут фиксировать эконарушения в автоматизированном режиме. Государственная экологическая инспекция разработала техническое задание для электронной системы "Экологический инспектор".
Об этом заявил глава инспекции Андрей Малеваный, сообщает пресс-служба ведомства.
С помощью нее инспекторы смогут автоматически осуществлять часть документальной работы, а именно составлять акты по результатам проверок и предоставлять предписания нарушителям.
Кроме того, эта система позволит Госэкоинспекции в электронном виде осуществлять:
Электронная система также будет интегрирована с рядом реестров для быстрого обмена данными. Речь идет о Едином реестре по оценке воздействия на окружающую среду и Реестре предприятий-загрязнителей.
Ожидается, что внедрение электронной системы позволит снять нагрузку с работников ведомства и в целом улучшить его работу.
Напомним, в Украине проверят предприятия, осуществляющие транспортировку и утилизацию медицинских отходов.
Как писало РБК-Украина, Госэкоинспекция будет отслеживать незаконные вырубки леса и разработки карьеров с помощью аэрокосмической съемки.