В Україні фіксуватимуть екологічні порушення з космосу

Державна екологічна інспекція буде відслідковувати незаконні вирубки лісу та розробки кар’єрів за допомогою аерокосмічної зйомки. Очікується, що вона також зможе фіксувати транспорт порушників.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Державна екологічна інспекція буде відслідковувати екологічні правопорушення за допомогою аерокосмічної зйомки", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у рамках співпраці з Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління інспекція буде отримувати дані дистанційного зондування землі, які навчальному закладу надає Національний центр управління та випробувань космічних засобів.

За допомогою аерокосмічних знімків зможуть:

виявляти незаконні розробки кар’єрів, масові вирубки лісу та інші екологічні порушення;

фіксувати транспорт, на якому пересувались порушники;

оцінювати загальну екологічну ситуацію в ретроспективі, порівнюючи знімки за різні періоди;

проводити інвентаризацію та оцінку якості земель.

"Це все дозволить Держекоінспекції точніше фіксувати злочини проти довкілля та швидше знаходити винуватців. А ретроспективний аналіз допоможе зрозуміти, на яких територіях потрібно проводити посилений контроль", - вказано у повідомленні.

Проект моніторингу запускають у пілотному режимі.



"Для реалізації цього пілотного проекту буде створено спільний центр з Державною екологічною академією та Держекоінспекцією. Згодом, сподіваюся, запустимо такий аерокосмічний моніторинг на постійній основі", - зазначив глава Держекоінспекції Андрій Мальований.

Нагадаємо, у Сумській області Служба безпеки України викрила чиновника одного з агролісгоспів у зловживанні службовим становищем та підробленні документів на вирубку лісу. Такі дії завдали шкоди державі на 926 тисяч гривень.

Як писало РБК-Україна, у Закарпатській області СБУ викрила дві схеми незаконної вирубки лісу на понад 3,5 млн гривень.