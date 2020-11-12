В Украине будут фиксировать экологические нарушения из космоса

Государственная экологическая инспекция будет отслеживать незаконные вырубки леса и разработки карьеров с помощью аэрокосмической съемки. Ожидается, что она также сможет фиксировать транспорт нарушителей.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Государственная экологическая инспекция будет отслеживать экологические правонарушения с помощью аэрокосмической съемки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках сотрудничества с Государственной экологической академией последипломного образования и управления инспекция будет получать данные дистанционного зондирования земли, которые учебному заведению предоставляет Национальный центр управления и испытаний космических средств.
С помощью аэрокосмических снимков смогут:
"Это все позволит Госэкоинспекции точнее фиксировать преступления против окружающей среды и быстрее находить виновных. А ретроспективный анализ поможет понять, на каких территориях нужно проводить усиленный контроль", - указано в сообщении.
Проект мониторинга запускают в пилотном режиме.
"Для реализации этого пилотного проекта будет создан совместный центр Государственной экологической академией и Госэкоинспекцией. Со временем, надеюсь, запустим такой аэрокосмический мониторинг на постоянной основе", - отметил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.
Напомним, в Сумской области Служба безопасности Украины разоблачила чиновника одного из агролесхозов в злоупотреблении служебным положением и подделке документов на вырубку леса. Такие действия нанесли ущерб государству на 926 тысяч гривен.
Как писало РБК-Украина, в Закарпатской области СБУ разоблачила две схемы незаконной вырубки леса на более чем 3,5 млн гривен.