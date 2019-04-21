У західних областях України завтра пройдуть дощі

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Повітря 22 квітня прогріється до +17 градусів

Погода в Україні завтра, 22 квітня, буде сонячною, температура очікується до +17. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, 22 квітня в Україні буде сонячно, лише місцями в західних областях пройде невеликий дощ. Погода досягне +12-17 градусів.

У Києві понеділок очікується малохмарна погода. Протягом дня передбачається +16 градусів.

У Передвеликодній тиждень тепло буде посилюватися.

Нагадаємо, за даними "Укргідрометцентру", завтра в Україні без опадів, лише вночі в західних областях, вдень в Карпатському регіоні місцями невеликий дощ. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с.

Температура на Правобережжі вночі +1-6 градусів тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-4 градусів, на Лівобережжі сильні заморозки у повітрі 0-3; температура вдень +13-18 градусів.

Раніше повідомлялося, що з 21 по 23 квітня в більшості областей України очікуються заморозки. Зокрема, 22 квітня на Лівобережжі сильні заморозки у повітрі 0-3 градусів (ІІ рівень небезпеки, оранжевий). 23 квітня в більшості областей заморозки на поверхні грунту 0-3 градусів (I рівень небезпеки, жовтий).