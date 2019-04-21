ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У західних областях України завтра пройдуть дощі

Новини » Суспільство    21.04.2019 - 16:07
У західних областях України завтра пройдуть дощі
Ілюстративне фото (pixabay.com/blickpixel)

Повітря 22 квітня прогріється до +17 градусів

Погода в Україні завтра, 22 квітня, буде сонячною, температура очікується до +17. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, 22 квітня в Україні буде сонячно, лише місцями в західних областях пройде невеликий дощ. Погода досягне +12-17 градусів.

У Києві понеділок очікується малохмарна погода. Протягом дня передбачається +16 градусів.

У Передвеликодній тиждень тепло буде посилюватися.

У західних областях України завтра пройдуть дощі

Нагадаємо, за даними "Укргідрометцентру", завтра в Україні без опадів, лише вночі в західних областях, вдень в Карпатському регіоні місцями невеликий дощ. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с.

Температура на Правобережжі вночі +1-6 градусів тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-4 градусів, на Лівобережжі сильні заморозки у повітрі 0-3; температура вдень +13-18 градусів.

Раніше повідомлялося, що з 21 по 23 квітня в більшості областей України очікуються заморозки. Зокрема, 22 квітня на Лівобережжі сильні заморозки у повітрі 0-3 градусів (ІІ рівень небезпеки, оранжевий). 23 квітня в більшості областей заморозки на поверхні грунту 0-3 градусів (I рівень небезпеки, жовтий).

Синоптики розповіли про погоду в Україні 22 квітня Синоптики попередили про заморозки в Україні
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить другий тур голосування Результати виборів президента України
Новини України Наталья ДиденкоПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся