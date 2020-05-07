ДБР розслідує обмеження вироблення електроенергії на АЕС

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Минэконэнерго затвердили оновлений прогнозний баланс електроенергії об'єднаної енергетичної системи України на 2020 рік

Слідчі Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України у зв'язку зі зниженням потужності енергоблоків атомних електростанцій на користь збільшення обсягів закупівлі електроенергії у приватних компаній. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як повідомляється, посадові особи відомства затвердили оновлений прогнозний баланс електроенергії об'єднаної енергетичної системи України на 2020 рік.

"Їм передбачено виведення підприємства державного сектору економіки атомної галузі в резерв і роботу на зниженій потужності енергоблоків. Зате збільшено обсяг закупівлі електроенергії у приватних компаній", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, як відзначають в Бюро, відбувається зниження виробництва атомної галузі на 8,6%, що може привести до зупинення енергоблоків АЕС, "збитків державному бюджету України та банкрутства об'єкта державної власності, який має стратегічне значення для економіки і безпеки держави".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища доручило "Енергоатому" вивчити можливість майнінгу криптовалют. У дорученні наголошується, що дане питання необхідно опрацювати з метою забезпечення додаткових ринків збуту надлишку електроенергії.