ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ДБР розслідує обмеження вироблення електроенергії на АЕС

Новини » Суспільство     07.05.2020 - 15:23
ДБР розслідує обмеження вироблення електроенергії на АЕС
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Минэконэнерго затвердили оновлений прогнозний баланс електроенергії об'єднаної енергетичної системи України на 2020 рік

Слідчі Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України у зв'язку зі зниженням потужності енергоблоків атомних електростанцій на користь збільшення обсягів закупівлі електроенергії у приватних компаній. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як повідомляється, посадові особи відомства затвердили оновлений прогнозний баланс електроенергії об'єднаної енергетичної системи України на 2020 рік.

"Їм передбачено виведення підприємства державного сектору економіки атомної галузі в резерв і роботу на зниженій потужності енергоблоків. Зате збільшено обсяг закупівлі електроенергії у приватних компаній", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, як відзначають в Бюро, відбувається зниження виробництва атомної галузі на 8,6%, що може привести до зупинення енергоблоків АЕС, "збитків державному бюджету України та банкрутства об'єкта державної власності, який має стратегічне значення для економіки і безпеки держави".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища доручило "Енергоатому" вивчити можливість майнінгу криптовалют. У дорученні наголошується, що дане питання необхідно опрацювати з метою забезпечення додаткових ринків збуту надлишку електроенергії.

ДБР розшукує винних у побитті ув'язнених у Кропивницькому СІЗО Тортури поліцейськими в Краматорську: ДБР направило обвинувачення в суд
Новини України Міністерство енергетики та вуглепрому УкраїниДБР
News
On Top