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Кабмін не допустить віялових відключень і забезпечить роботу АЕС, - Шмигаль

Новини » Політика     13.05.2020 - 14:33
Кабмін не допустить віялових відключень і забезпечить роботу АЕС, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Уряд затвердив антикризовий план у сфері енергетики

Уряд не допустить віялових відключень, а також забезпечить роботу АЕС. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Шмигаль зазначив, що уряд ухвалив антикризовий план у сфері енергетики.

"Це дуже важливо і це передбачає енергетичний баланс країни. Ми розробили і затвердили антикризовий план у сфері енергетики. Перед нами стоять два завдання. Перше - тактичні кроки для стабілізації ситуації в короткостроковій перспективі. Друге - це стратегічні рішення, які дозволять сформувати нормальну систему роботи, де будуть враховані інтереси споживачів, енергетиків і підприємців", - заявив він.

Він додав, що вчора профільний комітет з енергетики підтримав його.

Нагадаємо, вчора Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України не планує в поточному році підвищувати тариф на електричну енергію для населення.

Раніше повідомлялося, що НКРЭКУ пропонує підвищити тарифи на електроенергію для населення. Повідомлялося, такі міри можуть принести додатково 50 млрд гривень в рік.

Теги Новини України тарифиэлектричествоДенис Шмигаль
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