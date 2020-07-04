В Україні банкам заборонили штрафувати за прострочення платежів

У суботу відповідний закон набрав чинності
В Україні з суботи, 4 липня, банкам заборонили стягувати неустойку за прострочення платежів під час карантину. Сьогодні відповідний закон набрав чинності.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Документ захищає позичальників від нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину і в 30-денний термін після його завершення.
Дані зміни внесли до Господарського кодексу.
Закон набирає чинності на наступний день після опублікування, а у п'ятницю його оприлюднили у виданні "Голос України".
Нагадаємо, Верховна рада 16 червня ухвалила у другому читанні відповідний законопроект №3297.
Як писало РБК-Україна, 13 травня ВР схвалила за основу законопроект про недопущення нарахування санкцій за кредитами на час карантину.
Автор: Юлия Струк