Банкам заборонили штрафувати за прострочення платежів під час карантину

Фото: кредит (freepik.com)

Рада схвалила відповідний закон у другому читанні

В Україні банкам заборонили стягувати неустойку за прострочення платежів під час карантину. Верховна рада ухвалила у другому читанні відповідний законопроект №3297.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За закон проголосували 344 нардепи.

Документ забороняє банкам стягувати неустойку, пеню за прострочення платежів під час карантину та у 30-денний термін після його закінчення.

Відповідні зміни внесли до Господарського кодексу.

Відзначимо, в Міністерстві фінансів раніше повідомляли, що банки схвалюють лише одну з 40 заявок на дешеві кредити.

Нагадаємо, 13 травня Рада схвалила за основу в першому читанні законопроект №3297 щодо недопущення нарахування санкцій за кредитами на час карантину, за нього проголосували 278 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, процентні ставки за новими кредитами банків для населення у травні в національній валюті становили 36,9% річних, а це на 1,0 п.п. нижче, ніж у квітні (37,9%).

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Автор: Юлия Струк