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Банки не будуть штрафувати за прострочення платежів: Зеленський підписав закон

Новини » Політика     01.07.2020 - 19:39
Банки не будуть штрафувати за прострочення платежів: Зеленський підписав закон
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Верховна рада схвалила цей законопроект 16 червня

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким банкам заборонено стягувати неустойку за прострочення платежів під час карантину. Верховна рада ухвалила цей закон 16 червня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Документ захищає позичальників від нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину і в 30-денний термін після його завершення.

Відповідні зміни були внесені до Господарського кодексу.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Нагадаємо, Верховна рада прийняла у другому читанні законопроект №3297.

Крім того, 13 травня ВР схвалила за основу законопроект про недопущення нарахування санкцій за кредитами на час карантину.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Володимир Зеленськийбанкиштрафкарантин
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