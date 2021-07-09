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В Україні з серпня запустять е-платформу для набору до вузів іноземних студентів

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Україна, П'ятниця 09 липня 2021 12:18
В Україні з серпня запустять е-платформу для набору до вузів іноземних студентів Фото: в Україні запустять е-платформу для набору до вузів студентів-іноземців (freepik.com)
Автор: Юлія Струк

В Україні з 1 серпня запустять електронну платформу для набору до вузів іноземних студентів. На урядовому порталі опублікували постанову щодо реалізації такого експериментального проекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

"З 1 серпня розпочинається запуск Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти. Перший крок - підключення електронних кабінетів закладів вищої освіти до Єдиної системи", - сказано у повідомленні.

Для цього виші до 1 серпня мають надати держпідприємству "Український державний центр міжнародної освіти" наступні документи:

  • заповнений договір з ДП у двох примірниках;
  • підтвердні документи про наявність у вишу ліцензії на провадження освітньої діяльності та сертифіката про акредитацію освітньої програми у визначеному порядку;
  • лист про призначення відповідального оператора Єдиної системи в закладах вищої освіти, який є співробітником ЗВО (що підтверджується наказом на призначення).

"За результатами підключення закладів вищої освіти до Єдиної системи іноземні вступники матимуть можливість реєстрації та подачі заяв на обрані освітні програми", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що в Україні створять електронну платформу для набору іноземних студентів на навчання в українські виші. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Як писало РБК-Україна, раніше в Міносвіти заявили, що іноземний студент, отримуючи вищу освіту в Україні, витрачає мінімум від 6-8 тис. доларів щорічно.

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