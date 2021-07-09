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В Украине с августа запустят е-платформу для набора в вузы иностранных студентов

Новина українською →
Украина, Пятница 09 июля 2021 12:18
В Украине с августа запустят е-платформу для набора в вузы иностранных студентов Фото: в Украине запустят е-платформу для набора в вузы студентов-иностранцев (freepik.com)
Автор: Юлия Струк

В Украине с 1 августа запустят электронную платформу для набора в вузы иностранных студентов. На правительственном портале опубликовали постановление о реализации такого экспериментального проекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

"С 1 августа начинается запуск Единой межведомственной информационной системы по набору иностранных поступающих в учреждения высшего образования. Первый шаг - подключение электронных кабинетов высших учебных заведений к Единой системе", - говорится в сообщении.

Для этого вузы до 1 августа должны предоставить госпредприятию "Украинский государственный центр международного образования" следующие документы:

  • заполненный договор с ГП в двух экземплярах;
  • подтверждающие документы о наличии у вуза лицензии на осуществление образовательной деятельности и сертификата об аккредитации образовательной программы в установленном порядке;
  • письмо о назначении ответственного оператора Единой системы в учреждениях высшего образования, который является сотрудником ЗВО (что подтверждается приказом на назначение).

"По результатам подключения высших учебных заведений к Единой системе иностранные абитуриенты будут иметь возможность регистрации и подачи заявлений на выбранные образовательные программы", - добавили в министерстве.

Напомним, в конце апреля стало известно, что в Украине создадут электронную платформу для набора иностранных студентов на обучение в украинские вузы. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Как писало РБК-Украина, ранее в Минобразования заявили, что иностранный студент, получая высшее образование в Украине, тратит минимум от 6-8 тыс. долларов ежегодно.

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Минобразования студенты иностранцы
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