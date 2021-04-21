ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні створять е-платформу для набору у виші іноземних студентів

Новость на русском → Україна, Середа 21 квітня 2021 14:53
В Україні створять е-платформу для набору у виші іноземних студентів Фото: для набору до вузів іноземних студентів створять е-платформу (freepik.com)
Автор: Юлія Струк

В Україні створять електронну платформу для набору іноземних студентів на навчання в українські виші. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

Створення платформи передбачене у плані заходів щодо популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів до 2025 року.

План заходів уряд погодив у ході сьогоднішнього засідання.

Що це означає

Усі виші, які приймають іноземців, мають обов'язково зареєструватися на е-платформі. Вони отримають доступ до інформації про абітурієнта на етапі проходження ним погоджувальних процедур (не одночасно).

А саме виш отримає інформацію щодо проходження вступником погоджень Службою безпеки, адміністрацією Держприкордонслужби після отримання останнього погодження або якщо мала місце відмова в погодженні.

Іноземні абітурієнти будуть створювати на платформі власні е-кабінети. Це дасть їм змогу:

  • подати онлайн пакет документів (первинну заявку) до конкретного ЗВО для отримання електронного запрошення на навчання;
  • отримати електронне запрошення;
  • володіти повною інформацією про стадію розгляду та прийняте рішення МЗС, МВС, Службою безпеки, Адміністрацією ДПСУ.

Е-платформа зберігатиме "історію" абітурієнта/студента (формування архівної справи).

Нагадаємо, раніше в Міносвіти заявили, що іноземний студент, отримуючи вищу освіту в Україні, витрачає мінімум від 6-8 тис. доларів щорічно. Станом на 1 січня 2020 року в українських вищих навчальних закладах навчалося 80 тисяч 470 іноземних студентів зі 158 країн світу.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада 2020-го Міносвіти продовжило термін зарахування іноземців в університети України. Також майже всім іноземним студентам дозволили проходити навчання дистанційно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Кабінет Міністрів України вузы иностранцы
NEWS
Карантин в Україні продовжують до 30 червня, - Шмигаль
Карантин в Україні продовжують до 30 червня, - Шмигаль
DAILY
Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"