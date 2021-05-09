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В Україні в акціях до 9 травня взяли участь 40 тисяч людей

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні вже пройшло більше 600 заходів до Дня перемоги. В них взяли участь близько 40 тисяч людей, поліція продовжує працювати у посиленому режимі.

Про це повідомляє перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає прес-служба МВС.

За його словами, уже надійшло 38 повідомлень про правопорушення, пов’язані з масовими заходами. Втім, серйозних порушень громадського порядку не зафіксовано.

Наразі всі підрозділи МВС продовжують нести службу, працюють оперативні штаби. Особлива увага приділяється місцям відпочинку громадян - парки та лісосмуги.

Крім того, голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що найбільше до поліції надійшло повідомлень, пов’язаних з використанням комуністичної символіки.

"До ЄРДР внесено п’ять повідомлень про кримінальні правопорушення, пов‘язані з виготовленням і використанням забороненої символіки. Наразі також Національною поліцією складено дев‘ять адмінпротоколів", - зазначив він.

Нагадаємо, в Одесі під час акції до 9 травня сталась сутичка з правоохоронцями.

Зазначимо, Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня пам'яті та примирення.

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