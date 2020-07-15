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У Києві антирекорд за кількістю хворих на коронавірус

Київ, Середа 15 липня 2020 12:10
У Києві антирекорд за кількістю хворих на коронавірус
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

За добу інфікувалися майже 150 людей

У Києві за добу виявили 147 випадків захворювання на коронавірус. Це найбільший добовий показник з початку епідемії.

Про це повідомив під час брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За минулу добу коронавірус підтвердили у 66 жінок віком від 18 до 71 року та 73 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв. Також захворіли 8 дітей - 5 дівчат від 1 року до 16 років та 3 хлопчики від 2 до 6 років.

"До лікарень столиці госпіталізували 29 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів", - повідомив Кличко.

Всього у Києві вже 6497 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померла одна людина. Всього в столиці зафіксовано 126 летальних випадків від інфекції.

"Найстаршій хворий було 95 років, наймолодшій - 25. Найбільше - понад 62% осіб - люди старше 65 років. Майже 24% хворих померли у віці 50-64 року. Близько 13% - ті, кому було до 49 років. І менш як 1% - пацієнти віком 18-29 років", - розповів Кличко.

Він додав, що більшість померлих мали хронічні захворювання. В основному гіпертонію, цукровий діабет і ожиріння.

Водночас, за минулу добу одужали 36 осіб. З початку епідемії від інфекції вилікувалися 2 160 киян.

Нагадаємо, раніше в Держспоживслужбі Києва розповіли, де найчастіше відбуваються спалахи коронавірусу.

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