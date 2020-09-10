Дистанційне навчання в школах підтримують 5% українців

Фото: 1 вересня (прес-служба НБУ)

Абсолютна більшість українців вважають, що діти повинні ходити в школу

Три чверті українців (72%) вважають, що навчання у школах в цьому році потрібно проводити за традиційною системою (з відвідуванням навчальних закладів). Крім того, 19% підтримують змішану форму (традиційну і дистанційну), тільки 5% - повністю дистанційну.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 74% вважають, що ситуація з весняним карантином негативно вплинула на успішність навчання дітей у школах, а 66% мають подібні очікування і щодо навчання в цьому році.

Серед тих, чиї діти навчалися в школі в цьому році під час карантину, 86%, що вони мали доступ до онлайн навчання, 14% - не мали. Основними причинами, які завадили онлайн навчання, опитані, чиї діти не навчалися дистанційно, назвали відсутність інтернету (33%), погану організацію з боку навчального закладу (15%) і відсутність комп'ютера, планшета або мобільного телефону (14%).

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 1-5 вересня 2020 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Як свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, позитивно ставляться до введення дистанційного навчання у зв'язку з пандемією нового коронавірусу 32,3% громадян України. Проти рішення уряду виступають 49,7% українців.