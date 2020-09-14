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Зарплати вчителів і робота шкіл на карантині: в Раді хочуть заслухати Шкарлета

Україна, Понеділок 14 вересня 2020 11:41
Зарплати вчителів і робота шкіл на карантині: в Раді хочуть заслухати Шкарлета
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Верховній раді хочуть заслухати виконуючого обовязки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета на годині запитань до уряду. Урядовця хочуть запитати щодо заробітної плати вчителів та роботи шкіл в рамках карантину.

Про це заявив глава парламенту Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради.

"З урахуванням початку роботи шкіл, з урахуванням непростої ситуації, у якій сьогодні опинилися вчителі, я думаю, що, можливо, було б варто запросити виконуючого обовязки міністра освіти на годину запитань до уряду", - сказав спікер Ради.

Він зазначив, що нардепи хочуть заслухати в.о. міністра щодо зміни оплати роботи вчителів та віддаленої роботи шкіл в умовах карантину.

"Для того, щоб послухати, як він бачить питання щодо зміни оплати заробітної плати вчителям і забезпечення шкіл усіма необхідними умовами роботи під час режиму карантину. Ми бачимо, що школи починають закриватися, переходити на режим віддаленої роботи, наскільки ефективно працює віддалена система освіти, тому що лунають різні думки з цього приводу", - підкреслив Разумков.

Нагадаємо, на початку вересня Шкарлет заявив, що з фонду боротьби з коронавірусом можуть виділити 3 млрд гривень на засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту в освіті.

Як писало РБК-Україна, раніше в.о. глави Міносвіти розповів, що навчання у школах "червоної зони" буде дистанційним.

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