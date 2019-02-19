В Україні за 5 років створено потужний резерв ЗСУ, - Генштаб

До оперативного резерву зараховано 198 тис. людей, якій мають досвід у зоні бойових дій

За время российской агрессии в Вооруженных силах Украины создан мощный оперативный резерв военных, которые уже имели опыт в зоне боевых действий. Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Бессараб в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Зокрмема, по словам Бессараба, за последние пять лет противостояния агрессии РФ было сформировано 29 новых боевых бригад и полков.

"Обновлено отдельный род войск, создан отдельный разновидность сил – Силы специальных операций. Кроме того, реформирована система территориальной обороны. Создан мощный оперативный резерв, в который зачислено более 198 тыс. резервистов, которые имеют опыт выполнения задач в зоне боевых действий", - сообщил Бессараб.

Напомним, во время действия военного положения в течение ноября-декабря 2018 года в Украине проходили оперативные учения резервистов. Сообщалось, что в течение последних трех лет подготовку на сборах в составе боевых военных частей и органов военного управления всех уровней уже прошли более 40 тыс. резервистов оперативного резерва первой очереди.

Позже министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в случае открытой агрессии РФ против Украины резервисты смогут прибыть в воинские части по несколько часов.