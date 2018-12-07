Полторак заявив, що у випадку відкритої агресії РФ резервісти зможуть прибути до військових частин за декілька годин

Фото: Степан Полторак (з відкритих джерел)

Полторак зазначив, що в наявності є все необхідне

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що у випадку відкритої агресії РФ проти України резервісти зможуть прибути до військових частин за декілька годин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Степана Полторака в ефірі телеканалу "Прямий".

"На випадок надзвичайної ситуації..На випадок масштабної агресії РФ проти України.. Вони (резервісти, – ред.) протягом 2-3 годин прибувають у військову частину. На них є зброя, техніка, реалізована взаємодія, бойове злагодження проведено і вони готові до бойових дій", - сказав Полторак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вимагає у підписантів Будапештського меморандуму скликати термінові консультації з метою примусити Росію припинити агресію та дотримуватися умов підписаного нею міжнародного документа.

Так, 24 роки тому, підписавши Меморандум, держави-гаранти надали зобов’язання, що жодна їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України у зв'язку з її приєднанням до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).