В Україні з 25 травня почне працювати метро, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що від 25 травня метро почне працювати, а також дозволять працювати дитсадкам. МОЗ пропонує запровадити адаптивний карантин.

Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він розповів, українська влада запроваджує етапи виходу з карантину.

"Кожен етап супроводжує свої пом'якшення. Якщо ми кажемо про етап, який починається від 22 травня, то буде дозволена робота громадського транспорту, спортивні змагання до 50 осіб, якщо більше - то з погодженням МОЗ. Від 25-го числа метро почне працювати. Дозволяємо працювати дитячим садочкам", - заявив він.

Нагадаємо, пасажирів після відновлення роботи метро в Києві будуть пускати за наявності захисних засобів та дотримання дистанції. В метро вже нанесли відповідну розмітку.

Зазначимо, уряд може дозволити відкриття метрополітену в Києві, Дніпрі та Харкові з 25 травня. При цьому не факт, що метро запустять відразу в трьох містах, оскільки рішення буде прийматися в залежності від епідеміологічної ситуації на місцях.