Відкриття метро, садків і запуск транспорту: що сьогодні розгляне Кабмін

Фото: будівля Кабінету міністрів (РБК-Україна)

Кабмін розгляне відкриття метрополітену з 25 травня

Сьогодні, 20 травня, відбудеться засідання Кабінету міністрів. На засіданні приймуть рішення щодо подальшого послаблення карантину.

Про це говориться у порядку денному уряду.

Засідання розпочнеться о 14 годині. Кабмін розгляне питання відновлення з 22 травня роботи міського та приміського транспорту, готелів (окрім хостелів, без ресторанів та без басейнів), проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 осіб та без глядачів), а також проведення церковної служби (не більше 1 особи на 10 м.кв).

Водночас уряд розгляне можливість відновлення роботи дитячих садочків та метрополітену з 25 травня, якщо це дозволятиме епідемічна ситуація.

Нагадаємо, в рамках ослаблення карантину Міністерство охорони здоров'я підготувало рекомендації щодо відновленню роботи громадського транспорту.

Також МОЗ опублікував пропозицій щодо організації протиепідемічних заходів у період карантину під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), а також роботи закладів дошкільної освіти.

Автор: Анастасия Рокитна