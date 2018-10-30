В Україні щороку кількість працівників сфери ІТ зростає на 19%

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Лише протягом минулого року кількість ІТ-фахівців зросла на 27 тисяч

В Україні щорічно кількість працівників ІТ-сфери збільшується на 19%. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт української бізнес-асоціації компаній, які працюють у сфері інформаційних технологій IT Ukraine Association.

За даними фахівців, лише у 2017 році на ринку послуг ІТ кількість зайнятих зросла на 27 тисяч працівників.

"У 2017 році комп’ютерні послуги посіли третє місце серед експорту послуг з України, а за результатами першого півріччя 2018 року обійшли трубопровідний транспорт і стали другою найбільшою галуззю з експорту послуг, займаючи понад 20% від усіх послуг, що експортуються Україною", - йдеться у звіті.

На сьогодні ІТ компанії запланували збільшення обсягу сплачених податків до бюджетів усіх рівнів до рівня 10 млрд гривень за 2018 рік. Зокрема, за перші півроку сума податкових надходжень від компаній галузі до бюджетів уже склала 5 млрд гривень та зросла на 30,1%.

Нагадаємо, у вересні 2018 року стало відомо, що у передмісті Харкова створюється нова екосистема для комфортного проживання і роботи вихідців з IT-сфери та їх сімей, завдяки чому фахівці зможуть створювати інноваційні проекти, і тим самим запобігати "відтік умів" за кордон.