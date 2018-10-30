ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В Україні щороку кількість працівників сфери ІТ зростає на 19%

Новини » Телеком & IT    30.10.2018 - 22:28
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Лише протягом минулого року кількість ІТ-фахівців зросла на 27 тисяч

В Україні щорічно кількість працівників ІТ-сфери збільшується на 19%. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт української бізнес-асоціації компаній, які працюють у сфері інформаційних технологій IT Ukraine Association.

За даними фахівців, лише у 2017 році на ринку послуг ІТ кількість зайнятих зросла на 27 тисяч працівників.

"У 2017 році комп’ютерні послуги посіли третє місце серед експорту послуг з України, а за результатами першого півріччя 2018 року обійшли трубопровідний транспорт і стали другою найбільшою галуззю з експорту послуг, займаючи понад 20% від усіх послуг, що експортуються Україною", - йдеться у звіті.

На сьогодні ІТ компанії запланували збільшення обсягу сплачених податків до бюджетів усіх рівнів до рівня 10 млрд гривень за 2018 рік. Зокрема, за перші півроку сума податкових надходжень від компаній галузі до бюджетів уже склала 5 млрд гривень та зросла на 30,1%.

Нагадаємо, у вересні 2018 року стало відомо, що у передмісті Харкова створюється нова екосистема для комфортного проживання і роботи вихідців з IT-сфери та їх сімей, завдяки чому фахівці зможуть створювати інноваційні проекти, і тим самим запобігати "відтік умів" за кордон.

У Раді розповіли, коли в Україні почнеться повноцінне розгортання цифрової економіки В Мін’юсті готові вдосконалювати ІТ-механізми для нотаріальної діяльності
Новини України IT
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся