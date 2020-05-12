В Україні більше 16 тис. заражених коронаврусом: ситуація по областям

В Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадки COVID-19, з них 375 за останні 24 години. Яка ситуація в областях повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я України.

Усього в Україні досліджено 187 307 зразків методом ПЛР.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 580 (309 одужали);

Волинська обл. - 496 (119 одужали);

Дніпропетровська обл. - 748 (75 одужали);

Донецька обл. - 100 (20 одужали);

Житомирська обл. - 525 (54 одужали);

Закарпатська обл. - 748 (101 одужали);

Запорізька обл. - 331 (125 одужали);

Івано-Франківська обл. - 1133 (294 одужали);

м. Київ - 1930 (138 одужали);

Київська обл. - 1023 (173 одужали);

Кіровоградська обл. - 425 (243 одужали);

Луганська обл. - 42 (14 одужали);

Львівська обл. - 825 (158 одужали);

Миколаївська обл. - 225 (49 одужали);

Одеська обл. - 653 (39 одужали);

Полтавська обл. - 248 (112 одужали);

Рівненська обл. - 1028 (149 одужали);

Сумська обл. - 157 (74 одужали);

Тернопільська обл. - 1021 (362 одужали);

Харківська обл. - 623 (80 одужали);

Херсонська обл. - 162 (80 одужали);

Хмельницька обл. - 182 (53 одужали);

Черкаська обл. - 343 (147 одужали);

Чернівецька обл. - 2 396 (390 одужали);

Чернігівська обл. - 79 (15 одужали).

Усього потребували госпіталізації 5 010 осіб, з них 197 дітей та 554 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 211 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Нагадаємо, в Україні фіксують зменшення нових випадків коронавірусу другий день підряд. Вчора було 416, а сьогодні 375.

Також понад 6 тис. громадян з підтвердженими тестом на коронавірус не були госпіталізовані до інфекційних стаціонарів та лікуються вдома.