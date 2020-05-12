В Украине более 16 тыс. зараженных коронаврусом: ситуация по областям

В Украине лабораторно подтверждено 16 023 случая COVID-19, из них 375 за последние 24 часа. Какая ситуация в областях сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

Всего в Украине исследовано 187 307 образцов методом ПЦР.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 580 (309 выздоровели);

Волынская обл. - 496 (119 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 748 (75 выздоровели);

Донецкая обл. - 100 (20 выздоровели);

Житомирская обл. - 525 (54 выздоровели);

Закарпатская обл. - 748 (101 выздоровели);

Запорожская обл. - 331 (125 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 1133 (294 выздоровели);

г. Киев - 1930 (138 выздоровели);

Киевская обл. - 1023 (173 выздоровели);

Кировоградская обл. - 425 (243 выздоровели);

Луганская обл. - 42 (14 выздоровели);

Львовская обл. - 825 (158 выздоровели);

Николаевская обл. - 225 (49 выздоровели);

Одесская обл. - 653 (39 выздоровели);

Полтавская обл. - 248 (112 выздоровели);

Ровенская обл. - 1028 (149 выздоровели);

Сумская обл. - 157 (74 выздоровели);

Тернопольская обл. - 1021 (362 выздоровели);

Харьковская обл. - 623 (80 выздоровели);

Херсонская обл. - 162 (80 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 182 (53 выздоровели);

Черкасская обл. - 343 (147 выздоровели);

Черновицкая обл. - 2 396 (390 выздоровели);

Черниговская обл. - 79 (15 выздоровели).

Всего нуждались в госпитализации 5 010 человек, из них 197 детей и 554 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 211 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

Напомним, в Украине фиксируют уменьшение новых случаев коронавируса второй день подряд. Вчера было 416, а сегодня 375.

Также более 6 тыс. граждан с подтвержденным тестом на коронавирус не были госпитализированы в инфекционных стационарах и лечатся дома.