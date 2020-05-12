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Кількість нових випадків коронавірусу в Україні скорочується другий день підряд

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 09:07
Кількість нових випадків коронавірусу в Україні скорочується другий день підряд
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Офіційні дані опублікував МОЗ

Станом на ранок 12 травня в Україні фіксують 16023 заражених коронавірусом COVID-19, що на 375 більше, ніж було вчора. Про це повідомив на брифінгу голова МОЗ, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що в Україні фіксують зменшення нових випадків коронавірусу другий день підряд. Вчора було 416, а сьогодні 375.

"За минулу добу захворіло 375 осіб, з них 22 дитини та 88 медичних працівників. Госпіталізовано 116 осіб За останню добу зафіксовано 17 летальних випадків, більшість з яких мали супутнє захворювання. При цьому, 85 пацієнтів одужали", - заявив голова МОЗ Максим Степанов.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що комісія МОЗ проведе розслідування щодо причин високої кількості хворих на коронавірус в Чернівецькій області.

Раніше повідомлялось, що у Житомирській області через спалах коронавірусу серед медичних працівників на два тижні закрили міську лікарню №2. У закладі проведуть повну дезінфекцію приміщень, а всі працівники будуть перевірені за допомогою ПЛР-тестування.

Теги Новини України болезньКоронавірус
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