Мін'юст планує залишити в Україні лише 2 в'язниці

Фото: Денис Малюська (РБК-Україна)

В Україні потрібно провести скорочення в'язниць. Після скорочення, в країні має залишитися всього 2 в'язниці.

Таку заяву зробив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телеканалу "Дім".

Однак, за словами Малюськи, слідчі ізолятори (СІЗО) потрібні у кожному великому місті, адже під час слідство та досудового розслідування необхідно десь розміщати підозрюваних.

"Це модель північної Європи, де вона сфокусована на покараннях, не пов’язаних з позбавленням волі, тому що там люди повинні соціалізуватися, а у нас який принцип: є злочин - треба покарати. Це око за око, зуб за зуб. Це емоційно, але не раціонально", - пояснив він.

Міністр додав, що такий принцип не допомагає, адже як свідчить українська статистика, після виходу з в'язниці люди продовжують вчиняти злочини.

"Причому дуже часто злочини бувають тяжчі, ніж ті, за які людина перший раз сиділа. Тому що тюрма не виправляє", - наголосив Малюська.

Нагадаємо, на початку серпня Мін'юст оголосив про початок продажу українських тюрем, першою вирішили продати колонію під Києвом.