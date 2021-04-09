Україна заявила про підвищення воєнної небезпеки через війська РФ біля кордонів

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили про воєнну небезпеку через стягнення російських військ до кордонів . Військові заходи, що наразі проводить Росія біля кордонів України, є нетиповими для зимового періоду підготовки збройних сил РФ.

Про це представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив в ефірі телеканалу "Дом" .

За його словами, зазвичай такі масштабні заходи відбуваються восени, коли проводяться стратегічні навчання та різного роду підсумкові командно-штабні навчання. В Україні такі дії РФ оцінюють як загрозу національній безпеці країни.

"Наразі, за результатами моніторингу ситуації, ГУР МО України відзначає підвищення рівня воєнної небезпеки для нашої держави. Це обумовлено перекиданням російських військ до кордонів України, масштабними заходами їхньої оперативної та бойової підготовки, посиленням розвідувальної діяльності проти нашої держави", - заявив Скібіцький.