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Хомчак про ескалацію російської агресії: ситуація контрольована

Новость на русском → Україна, Четвер 08 квітня 2021 22:27
Хомчак про ескалацію російської агресії: ситуація контрольована Фото: Руслан Хомчак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак прокоментував загострення на Донбасі та стягування військ Росії до українського кордону. За словами Хомчака, ситуація все ще контрольована.

Про це йшлося в ефірі програми "Право на владу".

Як розповів Хомчак, на Донбасі дійсно спостерігається збільшення обстрілів з боку противника, але українські військові "адекватно реагують" вздовж всієї лінії фронту.

"За межами України ми бачимо нарощування військ РФ, які вони переміщають з різних куточків Росії під виглядом навчань. Але сьогодні та кількість (військ - ред.) не дає сказати, що стискається кільце і ситуація безвихідна. Ситуація контрольована, ЗСУ готові до реагування як на загострення на Донбасі, так і вздовж кордону. На всі провокації, на всі дії противника у нас заплановані заходи миттєвого реагування", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Україна зафіксувала, що Росія стягує до українського кордону війська під виглядом нібито проведення навчань. Водночас окупаційні сили збільшили кількість обстрілів на Донбасі.

Як заявили у Білому домі, Росія перекинула до українського кордону найбільшу кількість військ з 2014 року.

У відповідь на нарощення російської військової присутності США планують відправити у Чорне море свої військові кораблі.

Більше про ескалацію російської агресії читайте в матеріалі "Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну".

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