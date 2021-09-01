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Україна виборола ще одну медаль на Паралімпіаді-2020

Автор: Анастасія Рокитна

Україна виборола ще одну бронзову медаль на Паралімпіаді в Токіо. Нову медаль принесли спортсмени Іван Май та Лев Кац.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Тенісисти стали третіми на Паралімпіаді у командному розряді класу 9 - 10.

Це четверта медаль українських паралімпійців у настільному тенісі.

Зазначимо, що медаль Івана Мая та Лева Каца стала 70-ю для України на цій олімпіаді.

Нагадаємо, Ірина Щетнік завоювала бронзу в кульовій стрільбі на Паралімпіаді.

Зазначимо, в рамках сьомого дня Паралімпіади-2020 українські спортсмени відзначились 13 медалями.

Зокрема, українцю на Паралімпіаді дали золоту медаль після дискваліфікації суперника.

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Олімпіада 2020