На підпис Зеленському передали євроінтеграційний закон про "географічні бренди"

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ уже підписав глава парламенту Дмитро Разумков

На підпис президенту Володимиру Зеленському передали законопроект №1065 про "географічні бренди" щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документу - передано на підпис президенту. Зокрема, спікер Ради Дмитро Разумков підписав законопроект 25 вересня.

Закон є частиною зобов'язань України у межах угоди про асоціацію з ЄС. Акт має забезпечити захист іноземних географічних зазначень та створити підстави для створення таких зазначень в Україні.

За словами автора законопроекту Роксолани Підласи, українські назви-бренди отримають правовий захист в Європейському союзі. Їх перелік наразі формується. Вона зазначила, що у перелік увійдуть гуцульська овеча бринза, мелітопольська черешня, закарпатське вино, карпатський мед.

Нагадаємо, на початку вересня повідомлялося, що обсяг зовнішньої торгівлі товарами України з країнами ЄС у січні-серпні 2019 року склав 30,083 млрд доларів, що на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року (28,445 млрд доларів).

Як писало РБК-Україна, за даними Державної фіскальної служби, експорт товарів з України в країни Євросоюзу у 2018 році виріс на 15% до 20,153 млрд доларів, імпорт - на 10% до 24,294 млрд доларів. Частка країн ЄС у зовнішній торгівлі України в 2018 році склала 42,6% (у 2017 році - також 42,6%).