Україна запустить регулярні авіаперевезення до тих країн, які погодяться, - Криклій

Запуск регулярних міжнародних авіаперевезень залежить від готовності інших держав приймати українців. Ситуація може відрізнятись по регіонах, в залежності від епідеміологічної ситуації і від того, як будуть інші країни відкриватись для громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, впродовж цього тижня була зустріч з усіма перевізниками, в тому числі національними, проводилося спілкування стосовно відкриття міжнародного і внутрішнього авіасполучення.

"Ситуація може відрізнятись по регіонах в залежності від епідеміологічної ситуації в регіонах і від того, як будуть інші країни відкриватись для громадян України", - заявив він.

Також міністр додав, що європейські країни починають відкривати кордони з кінця травня, а відкриття авіаперевезень з української сторони буде дзеркальним.

"Точної дати запуску регулярних авіаперевезень в міністерстві ще немає, переговори із міжнародними партнерами веде міністерство закордонних справ", - говорить Криклій.

Нагадаємо, у Мінінфраструктури обговорють питання організації чартерних рейсів після послаблення карантину. Крім того, Україна може відновити сполучення з Єгиптом, Туреччиною, а також Грузією (де іноземних туристів готуються приймати з 1 липня). А при відновленні регулярного повітряного сполучення з країнами ЄС буде грати роль і фактор конкуренції з боку потужних європейських авіакомпаній.

Як повідомляло РБК-Україна, вчора Мінінфраструктури представило план із 3 етапів для відновлення регулярного пасажирського сполучення.