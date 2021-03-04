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В Україні хочуть вакцинувати 70% населення, але бажаючих менше половини

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 12:33
В Україні хочуть вакцинувати 70% населення, але бажаючих менше половини Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в країні планують вакцинувати 70% громадян. Однак щеплення за власним бажанням готові зробити менше половини населення.

Про це Денис Шмигаль розповів під час прес-конференції щодо року роботи уряду.

За словами голови уряду, люди мають вакцинуватися добровільно.

"На сьогодні соцдослідження демонструють, що 43% готові вакцинуватися, решта населення потребує додаткової комунікації... Глобальний імунітет формується при 70% людей, які мають імунітет набутий, або імунітет завдяки вакцинуванню. Тому наша мета - 70% вакцинації за словами наших епідеміологів", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, станом на 3 березня на вакцинацію від коронавірусу в Україні записалися 100 тисяч українців. Більшість записів на щеплення було здійснено за допомогою мобільного застосунку "Дія".

Як записатися на щеплення від коронавірусу за допомогою смартфону - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, в Україні початку вакцинації першу дозу щеплення від коронавірусу отримали 9568 людина. За минулу добу прищепили 2680 осіб.

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