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ТКГ домовилася повернутися до режиму припинення вогню на Донбасі

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Київ, Середа 22 грудня 2021 21:13
ТКГ домовилася повернутися до режиму припинення вогню на Донбасі Фото: ТКГ домовилася повернутися до перемир'я на Донбасі (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Тристороння контактна група сьогодні, 22 грудня, домовилася повернутися до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Українська сторона вітає це рішення ТКГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОБСЄ та Міноборони.

"На сьогоднішньому засіданні ТКГ за участю представників ОРДЛО пріоритет було надано питанням безпеки та, зокрема, дотримання режиму припинення вогню. Я був радий, що учасники висловили свою рішучість повністю дотримуватися угоди щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року", - заявив представник ОБСЄ Мікко Кінунен.

На домовленість ТКГ відреагували в Міністерстві оборони та Збройних силах України.

"ЗС України запевняють щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь", - зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, ще вчора президент України Володимир Зеленський заявляв, що не сподівається на встановлення перемир'я до Різдва.

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