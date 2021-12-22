ТКГ домовилася повернутися до режиму припинення вогню на Донбасі
Тристороння контактна група сьогодні, 22 грудня, домовилася повернутися до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Українська сторона вітає це рішення ТКГ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОБСЄ та Міноборони.
"На сьогоднішньому засіданні ТКГ за участю представників ОРДЛО пріоритет було надано питанням безпеки та, зокрема, дотримання режиму припинення вогню. Я був радий, що учасники висловили свою рішучість повністю дотримуватися угоди щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року", - заявив представник ОБСЄ Мікко Кінунен.
На домовленість ТКГ відреагували в Міністерстві оборони та Збройних силах України.
"ЗС України запевняють щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь", - зазначили в Міноборони.
Нагадаємо, ще вчора президент України Володимир Зеленський заявляв, що не сподівається на встановлення перемир'я до Різдва.