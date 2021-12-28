ru ua
Вт, 28 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна запросила позачергове засідання підгрупи ТКГ: що хочуть обговорити

Новость на русском →
Київ, Вівторок 28 грудня 2021 15:09
Україна запросила позачергове засідання підгрупи ТКГ: що хочуть обговорити Фото: Україна запросила позачергове засідання підгрупи ТКГ (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна запросила позачергове засідання підгрупи ТКГ. Хоче обговорити питання порушення перемир'я з боку бойовиків.

Про це заявив спікер української делегації ТКГ Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Новини Донбасу".

Він зазначив, що в результаті обстрілів позицій ЗСУ в період з 22 по 28 грудня четверо українських військовослужбовців отримали поранення, в тому числі двоє перебувають у важкому стані.

"Ми зробили запит на проведення позачергових консультацій у форматі робочої підгрупи з безпеки ТКГ на сьогодні, 28 грудня, для обговорення питань систематичного порушення з боку Збройних сил РФ/ОРДЛО і фактичної відсутності деескалації напруженості на лінії розмежування після попереднього засідання ТКГ 22 грудня", - розповів Арестович.

Станом на 13:15 28 грудня Збройні сили РФ/ОРДЛО відмовилися від участі в запропонованих консультаціях, додав Арестович.

Нагадаємо, ТКГ домовилася повернутися до режиму припинення вогню на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Україна
NEWS
"На такий прийом не можна піддаватися". Прем'єр Естонії проти "гарантій безпеки" для РФ
"На такий прийом не можна піддаватися". Прем'єр Естонії проти "гарантій безпеки" для РФ
DAILY
Без імпорту у Новий Рік. Чи загрожує Україні взимку дефіцит газу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без імпорту у Новий Рік. Чи загрожує Україні взимку дефіцит газу