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Три чверті американців підтримують постачання зброї в Україну

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США, Середа 27 квітня 2022 08:50
Три чверті американців підтримують постачання зброї в Україну Фото: поставки зброї в Україну підтримують 73% американців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Три чверті 73% американців підтримують зусилля США з постачання України зброєю. Це є найвищим рівнем підтримки з тих пір, як Росія в лютому вторглася в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дводенне опитування проводиться в той час, коли Сполучені Штати та їхні союзники нарощують плани з доставки важких озброєнь в Україну.

Попереднє опитування Reuters/Ipsos, проведене наприкінці березня, до того, як у світі спалахнуло обурення з приводу виявлення вбитих мирних жителів на північ від Києва, показало, що 68% респондентів підтримали відправку зброї в Україну.

Оскільки війна триває вже третій місяць, опитування показує, що американці оцінюють реакцію президента Джо Байдена на російську кризу вище, ніж його вирішення інших питань, включаючи економіку і високі ціни на енергоносії. Його загальна непопулярність розглядається як ознака того, що його Демократична партія може втратити контроль над Конгресом у листопаді.

За даними опитування Reuters/Ipsos, близько 46% американців, у тому числі 70% демократів і 24% республіканців, схвалюють дії Байдена в Україні. Схвалення Байденом економіки склало 37%. Що стосується цін на паливо і газ, які частково виросли через побоювання з приводу масивного експорту нафти з Росії, Байден отримав схвалення тільки 32%.

Окреме опитування Reuters / Ipsos, також завершене у вівторок, показало, що тільки 42% американців схвалюють загальну роботу Байдена на посаді президента, що близько до найнижчого рівня його президентства.

Обидва опитування Reuters / Ipsos проводилися онлайн на всій території США. Кожен збирав відповіді від 1005 дорослих і мав інтервали достовірності, міри точності, близько 4% пунктів.

Нагадаємо, в середньому по 27 країнам світу 82% респондентів говорять, що війна в Україні становить великий або значний ризик для світу в цілому. При цьому 61% говорять, що це відноситься до їхньої країни.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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