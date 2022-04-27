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Президент Болгарії виступив проти поставок зброї для України

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Софія, Середа 27 квітня 2022 13:59
Президент Болгарії виступив проти поставок зброї для України Фото: президент Болгарії Румен Радев (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Президент Болгарії Румен Радев виступає різко проти поставок зброї для України. Він вважає, що Софії варто обмежитися зусиллями з мирного врегулювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BGNES.

На його думку, надання військової допомоги Україні нібито означає пряме залучення Болгарії у війну проти Росії.

"Заклики до миру згасають, а войовнича риторика і заклики до перемоги загострюються. Якщо перемога означає самознищення і економічну ліквідацію Європи, то ми стрімко рухаємося в цьому напрямку", - зазначив Радєв.

Він підкреслив, що Болгарія має брати участь у зусиллях з встановлення миру і якнайшвидшого припинення цього конфлікту.

"Продовження конфлікту матиме катастрофічні наслідки у багатьох відношеннях. Суверенна болгарська позиція виробляється в Софії, а не в Києві, і я не думаю, що була необхідність туди їхати", - прокоментував він візит урядової делегації до Києва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що болгарський прем'єр Кіріл Петков сьогодні вирушив з візитом в Україну, щоб обговорити військову допомогу, оскільки в правлячій коаліції немає єдиної думки з цього приводу.

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