Росія втратила перше місце в рейтингу найбільших торгівельних партнерів України

Фото: колаж (РБК-Україна)

З першого місця Росію витіснив Китай

Загальний товарообіг України (експорт та імпорт товарів) за перший квартал 2019 року склав 26 002,8 млн доларів. Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За підсумками кварталу найбільшим торговельним партнером був Китай - 2,643 млрд доларів і 10,2% від загального обсягу. Росія опинилася на другому місці (2558,7 млрд доларів і 9,8%), хоча ще за підсумками 2018 року була першою.

Торгівля товарами, перший квартал 2019 року:

Дані: Держстат

Слід зазначити, що РФ також втратила перше місце серед імпортерів українських товарів. За перший квартал Україна зменшила експорт товарів на територію Росії на 7,2% до 759,4 млн доларів. У той же час Україна збільшила експорт товарі до Польщі на 0,2% до 817,9 млн доларів.

Нагадаємо, за даними Державної фіскальної служби, експорт товарів з України в країни ЄС в 2018 році зріс на 15% до 20,153 млрд доларів, імпорт - на 10% до 24,294 млрд доларів. Частка країн ЄС у зовнішній торгівлі України в 2018 році склала 42,6% (в 2017 році - також 42,6%).

Як повідомляло РБК-Україна, загальний обсяг торгівлі України товарами і послугами у 2018 році в порівнянні з 2017 роком зріс на 11,5% з 107,660 млрд доларів до 120,063 млрд доларів. За даними Держстату, найбільшу частку у зовнішній торгівлі займають країни Європейського Союзу (41,9%).