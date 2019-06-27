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Уряд схвалив залучення кредиту ЄБРР на модернізацію електромереж

Новини » Економіка    27.06.2019 - 12:40
Уряд схвалив залучення кредиту ЄБРР на модернізацію електромереж
Фото: ЛЕП (РБК-Україна)

Проект передбачає реконструкцію 12 підстанцій та заміну трансформаторного обладнання

Кабінет міністрів схвалив розпорядження про доцільність залучення позики Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в сумі 149 млн євро для реалізації Проекту модернізації мережі електропередачі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначається в повідомленні, реалізація проекту буде здійснюватися ДП "НЕК "Укренерго" і дозволить підвищити ефективність та надійність передачі електроенергії у Західному, Північному, Південному та Центральному регіонах України.

"Модернізація ключової інфраструктури системи передачі є також однією зі складових інтеграції української енергосистеми до ENTSO-E", - додали в Мінфіні.

Проект передбачає заміну трансформаторного обладнання та реконструкцію 12 підстанцій з впровадженням автоматизованих систем керування технологічними процесами на підстанціях.

Комплекс заходів, передбачений проектом, дозволить керувати обладнанням підстанцій з регіональних центрів в режимі реального часу без постійної присутності на об’єктах оперативного персоналу. Запровадження цифрових технологій з автоматичною системою керування є основою для впровадження розумних мереж енергопостачання - Smart Grid, повідомили в прес-службі Мінфіну.

Нагадаємо, станом на 1 червня 2019 року в Україні реалізовувалися 32 проекти МФО загальною вартістю 5 млрд євро та 2 млрд доларів, залучених як позика державою або під державні гарантії.

Відзначимо, "Укренерго" реалізує спільні проекти з міжнародними фінансовими організаціями (МБРР, ЄБРР, ЄІБ, KFW) з будівництва високовольтних ліній електропередачі, підвищення рівня безпеки енергосистеми, модернізації підстанцій і розробки програмного забезпечення.

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