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Євростат назвав найбагатші і найбідніші країни ЄС

Новини » Економіка    13.12.2018 - 17:36
Євростат назвав найбагатші і найбідніші країни ЄС
Фото: колаж (РБК-Україна)

Найвищий рівень споживання в Люксембурзі, найнижчий - у Болгарії

Статистична служба Європейського Союзу оприлюднила дані про фактичне індивідуальне споживання в 2017 році (Actual Individual Consumption, AIC), яке є показником матеріального добробуту домогосподарств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Євростат.

Дані засновані на паритеті купівельної спроможності, а також на останніх показниках ВВП країн Євросоюзу.

За даними статистичного відомства, у 2017 році показник AIC на душу населення варіювався від 54% у Болгарії до 132% у Люксембурзі.

Євростат назвав найбагатші і найбідніші країни ЄСec.europa.eu/eurostat

У десяти країнах-членах ЄС показник був вище середнього показника по ЄС. Найвищий рівень був зареєстрований в Люксембурзі, на 32% вище середнього по ЄС, і Німеччини - на 22%. За ними слідували Австрія, Данія і Велика Британія, де були зафіксовані рівні приблизно на 15% і 20% вище середнього по ЄС, і Бельгія, Фінляндія, Нідерланди, Швеція та Франція, рівень яких на 10% вище середнього по ЄС.

Споживання на душу населення для 13 держав-членів перебували на середньому по ЄС рівні або на 30% нижче. В Італії, Ірландії та на Кіпрі рівні були менш ніж на 10% нижче середнього по ЄС, а в Іспанії, Литві, Чехії і Португалії були між 10% і 20% нижче.

Мальта, Словенія, Греція, Польща, Словаччина і Естонія перебували між 20% і на 30% нижче середнього. У п'яти державах-членах AIC на душу населення був більш ніж на 30% нижче середнього показника по ЄС. Латвія, Румунія, Хорватія та Угорщина були на 30-40% нижче, в той час як у Болгарії рівень AIC на душу населення більш ніж на 40% нижче середнього по ЄС.

Євростат назвав найбагатші і найбідніші країни ЄС

ec.europa.eu/eurostat

Нагадаємо, що очікувана тривалість трудової діяльності країнах Європейського союзу (ЄС) в 2017 році склала 36 років, що на три роки більше, ніж у 2000 році. За даними статистичної служби ЄС, тривалість трудового життя коливається від 32 років в Італії до 42 років у Швеції.

Як повідомляло РБК-Україна, Люксембург збирається стати першою державою, в якому громадський транспорт буде повністю безкоштовним. Нововведення почне діяти вже в 2019 році.

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