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Україна займає високе місце в порядку денному саміту G7, - Єврокомісія

Автор: РБК-Україна

На саміті G7 (країн "Великої сімки") Україна займає високе місце. Лідери погодилися з тим, що Києву потрібні сильні інститути, які б діяли на основі верховенства закону.

Про це в Twitter повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, на сьогоднішній сесії із зовнішньої політики G7 обговорила східне сусідство ЄС.

"Оскільки Росія продовжує підривати порядок європейської безпеки, ми можемо розраховувати на сильний трансатлантичний альянс для вирішення цієї проблеми. Україна займає важливе місце в нашому спільному порядку денному. G7 підтримує територіальну цілісність України і готова допомогти в її зусиллях з реформування", - зазначила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше на полях саміту G7 пройшла зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Джо Байдена. На ній обговорили ситуацію з "Північним потоком-2" і наслідки його запуску для України.

До цього лідери Європейського союзу оголосили Китай "системним суперником, партнером у глобальних питаннях, і конкурентом". Заява була оприлюднена напередодні саміту "Великої сімки".

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