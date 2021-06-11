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Лідери ЄС оголосили Китай "системним суперником"

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Корнуолл, П'ятниця 11 червня 2021 18:26
Лідери ЄС оголосили Китай "системним суперником" Фото: лідери ЄС оголосили Китай "системним суперником" (pixabay.com)
Автор: Андрій Василюк

Лідери Європейського Союзу оголосили Китай "системним суперником, партнером у глобальних питаннях, і конкурентом" на зустрічі в Корнуолі, в Англії. Заява оприлюднена напередодні саміту "Великої сімки" (G7).

Про це з посиланням на канцелярію президента Франції повідомляє Reuters.

Країни-члени G7 мають мають обговорити це питання з президентом Байденом під час саміту в Корнуолі.

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, а також керівники Комісії та Ради ЄС погодились активізувати зусилля щодо передачі вакцин країнам, що розвиваються.

Раніше 11 червня стало відомо, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) затвердило новий виробничий майданчик у Франції для випуску вакцини проти COVID-19 компанії Moderna. Там виготовлятимуть готові до використання препарати. Завод буде розташовано в муніципалітеті Мон. Він випускатиме готовий продукт під управлінням Recipharm.

Наприкінці травня країни Євросоюзу, які входять до ініціативи "Команда Європи" для допомоги третім країнам у подоланні пандемії коронавірусу, оголосили про виділення 1 мільярда євро для налагодження виробництва вакцини та інших медичних препаратів для боротьби з інфекцією. Гроші підуть безпосередньо в Африку.

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