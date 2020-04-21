Збірна України посідає місце в топ-30 найдорожчих команд світу

Фото: найдорожчим гравцем збірної України є Олександр Зінченко (facebook.com/uafukraine)

Сумарна вартість гравців складає 130,18 млн євро

Національна команда України посідає 30 місце у рейтингу найдорожчих збірних світу за оцінками порталу Transfermarkt. Про це повідомляє Футбол 24.

Зазначається, що вартість практично усіх футболістів світу знизилася через кризу, спричинену пандемією коронавірусу. Сумарна вартість підопічних Андрія Шевченка складає 130,18 млн євро. Якщо ж брати виключно Європу, то "синьо-жовті" посідають 19 позицію рейтингу.

Очолює список національна команда Англії, гравці якої коштують 1,09 мільярда євро. Далі йдуть Франція (941,40 млн євро) та Бразилія (895,10 млн євро). Суперники збірної України на Євро-2020 - Нідерланди та Австрія - посідають 9 та 17 місця відповідно.

До слова, найдорожчим гравцем збірної України залишається Олександр Зінченко, який виступає за англійський "Манчестер Сіті". Гравця оцінюють у 24 млн євро. Далі йдуть вінгери київського "Динамо" Віктор Циганков (16 млн євро) та італійської "Аталанти" Руслан Маліновський (11 млн євро).

Нагадаємо, збірна України зберегла за собою 24 місце в рейтингу ФІФА, який фактично заморожений через відсутність матчів у зв'язку з поширенням пандемії коронавірусу.