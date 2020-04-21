ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Збірна України посідає місце в топ-30 найдорожчих команд світу

Новини » Спорт     21.04.2020 - 16:26
Збірна України посідає місце в топ-30 найдорожчих команд світу
Фото: найдорожчим гравцем збірної України є Олександр Зінченко (facebook.com/uafukraine)

Сумарна вартість гравців складає 130,18 млн євро

Національна команда України посідає 30 місце у рейтингу найдорожчих збірних світу за оцінками порталу Transfermarkt. Про це повідомляє Футбол 24.

Зазначається, що вартість практично усіх футболістів світу знизилася через кризу, спричинену пандемією коронавірусу. Сумарна вартість підопічних Андрія Шевченка складає 130,18 млн євро. Якщо ж брати виключно Європу, то "синьо-жовті" посідають 19 позицію рейтингу.

Очолює список національна команда Англії, гравці якої коштують 1,09 мільярда євро. Далі йдуть Франція (941,40 млн євро) та Бразилія (895,10 млн євро). Суперники збірної України на Євро-2020 - Нідерланди та Австрія - посідають 9 та 17 місця відповідно.

До слова, найдорожчим гравцем збірної України залишається Олександр Зінченко, який виступає за англійський "Манчестер Сіті". Гравця оцінюють у 24 млн євро. Далі йдуть вінгери київського "Динамо" Віктор Циганков (16 млн євро) та італійської "Аталанти" Руслан Маліновський (11 млн євро).

Нагадаємо, збірна України зберегла за собою 24 місце в рейтингу ФІФА, який фактично заморожений через відсутність матчів у зв'язку з поширенням пандемії коронавірусу.

ФІФА перенесе проведення оновленого клубного чемпіонату світу УЄФА переніс заплановані на червень матчі збірних
Новини України Збірна УкраїнистоимостьФутбол
News
On Top