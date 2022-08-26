Україна закупила достатньо препаратів на випадок аварії на ЗАЕС, - Ляшко

Україна закупила достатньо необхідних препаратів на випадок можливої аварії на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на телемарафоні.
Зокрема, він заявив, що не потрібно зараз скуповувати йодид калію.
"Держава закупила в достатній кількості препарати, які дозволять нам захистити щитовидну залозу, щоб радіаційний йод не чинив негативного впливу, і вони будуть видані тоді, коли потрібно", - зазначив він.
За його словами, всі лікарні в потенційній зоні впливу забезпечені цим препаратом. Причому це таблетки, в яких діючі речовини містяться саме в тих пропорціях, які потрібні.
Нагадаємо, розмови про можливу аварію на ЗАЕС почастішали у зв'язку з окупацією і періодичними обстрілами території станції. А вчора, наприклад, АЕС вперше в історії була відключена від енергосистеми України.
При цьому жителів Енергодара закликали не пити йод, оскільки ситуація з радіацією в місті знаходиться в нормі.
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