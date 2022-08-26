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Украина закупила достаточно препаратов на случай аварии на ЗАЭС, - Ляшко

Фото: министр иностранных дел Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украина закупила достаточно необходимых препаратов на случай возможной аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко на телемарафоне.

В частности, он заявил, что не нужно сейчас скупать йодид калия.

"Государство закупило в достаточном количестве препараты, которые позволят нам защитить щитовидную железу, чтобы радиационный йод не оказал негативного воздействия, и они будут выданы тогда, когда нужно", - отметил он.

По его словам, все больницы в потенциальной зоне воздействия обеспечены этим препаратом. Причем это таблетки, в которых действующие вещества содержатся именно в тех пропорциях, которые нужны.

Напомним, разговоры о возможной аварии на ЗАЭС участились в связи с оккупацией и периодическими обстрелами территории станции. А вчера, например, АЭС впервые в истории была отключена от энергосистемы Украины.

При этом жителей Энергодара призывали не пить йод, поскольку ситуация с радиацией в городе находится в норме.

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Запорожская АЭСВиктор Ляшко